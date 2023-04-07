Girişim hızlandırma programı PİLOT’a başvurular başladı

TT Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'a başvuru dönemi açıldı. PİLOT’un 11’inci dönemine kabul edilecek girişimler, TT Ventures’tan 50 bin dolar yatırım ve 100.000 TL nakit desteği almaya hak kazanacak.

Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures’tan yatırım alma imkanı elde edecek girişimler, program sonunda ABD programına katılacaklar.

Konuya ilişkin açıklama yapan TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, PİLOT ile yenilikçi iş fikirlerini dünyaya kazandırdıklarını, girişimleri dünyaya açan bir köprü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Özhan, devamında şunları kaydetti: “Hedefimiz, ilk günden bu yana girişim ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak onların büyümelerine katkı sağlamak. 2013'ten bu yana PİLOT ile Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarını uluslararası arenada da gösterecek unicorn'lar ortaya çıkarma amacıyla, erken aşama teknoloji girişimlerini destekliyoruz. TT Ventures ile girişimlere yatırımlarımızı sürdürürken, 'TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' ile de PİLOT mezunları dahil olmak üzere ileri aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Diğer yandan Eminönü'nde bulunan Santral binamızda girişimlere ofis ortamı sağlarken, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde de çalışma alanı olarak kullanılacak Girişimcilik Merkezi'mizin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl 11’inci dönem başvurularını açtığımız PİLOT programımız için girişimcileri heyecanla bekliyoruz."

PİLOT mezunlarının, Türk Telekom’un teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üretme misyonuyla örtüşen çalışmalar yaptıklarını aktaran Özhan, PİLOT mezunu olan ve TT Ventures’ın da yatırımcısı olduğu ebeveyn danışmanlık şirketi Kidolog'un, deprem bölgesindeki çadır kent ve konteyner kentlerde destek sunduğunu bildirdi.

Özhan, "Kidolog ayrıca Türk Telekom’un deprem bölgesinde birçok sosyal aktivite gerçekleştirdiği tırda; çocukların farklı metotlarla öğrenmelerine destek sağlayan birçok faaliyet gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Program sonunda girişimler ABD programına katılacak

Verilen bilgiye göre, TT Ventures ile desteklenen girişimler, program sonunda, küresel anlamda büyümelerine imkân sağlayacak ABD programına katılacaklar.

Programa katılan ekipler TT Ventures’ın geniş yatırımcı paydaşlarıyla bir araya gelmenin yanı sıra çok sayıda mentorla tanışıp birebir destek ve alanında uzman kişilerden eğitim alma imkanı elde edecek.

TT Ventures'tan yatırım ve nakit desteği alma, Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatına sahip olacak ekipler, ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım destekleri gibi pek çok destekten faydalanabilecekler. Ayrıca girişimciler, Türk Telekom'un iş bağlantılarına ulaşabilecek.