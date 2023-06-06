İkas ve İstinye Garage Incubation Hub’ın ön kuluçka programı başvurulara açıldı

İş dünyasının dinamikleri ekonomik ve politik koşullara bağlı olarak her geçen gün değişirken, yeni kurulan işletmelerin yoğun rekabet dünyasında ayakta kalması gün geçtikçe zorlaşıyor. Her yıl dünya çapında 305 milyon girişimin kurulduğu hesaplanırken, 10 girişimden dokuzu başarılı olamıyor ve girişimlerin yüzde 20'si bir yıl içinde kapanıyor.

E-ticaret platformu İkas ve İstinye Garage Incubation Hub, geniş girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere erken aşamadaki şirketleşmemiş girişimler için yeni bir işbirliğine imza attı. İnovayon, teknoloji, pazarlama ve finans yönetimi alanlarındaki iş fikirlerini güçlendirerek şirketleşmek isteyen girişimciler için ön kuluçka programı tasarlandı. Başvuruları henüz başlayan ve 6 ay sürecek programla birlikte girişimcilere eğitimin yanı sıra mentorluk desteği de verilecek. Programı başarıyla tamamlayan ilk üç girişim, ön programın devamı niteliğindeki Kuluçka Programı’na katılacak. Bu sayede iş fikirlerini geliştirirken, sürpriz ödüllerin de sahibi olacak.

Katılımcılar eğitim programının ardından mentorluk alabilecek

İş dünyasının dinamiklerinin yeniden dizayn edilmeye açık olmasının girişimciler için avantaj yarattığını ve teknolojik gelişmeleri fırsata dönüştürebileceğini belirten İkas İş Geliştirme Müdürü Umut Akgül, konuya dair, “İstinye Garage Incubation Hub işbirliğiyle başlattığımız programa katılan girişimcileri kapsamlı bir müfredat bekliyor. Girişimciliğin yalın startup, tasarım odaklı düşünme, sürdürülebilir büyüme gibi esaslarına odaklanan uçtan uca eğitimeler alacaklar. İş fikirlerini hayata geçirirken, sektörel bilgi ve deneyim edinme şansı da yakalayacak” açıklamasını yaptı.

İş dünyasına yeni aktörler kazandıracaklar

Girişimcilerin programın ardından elde edecekleri kazanımlara dikkat çeken İstinye Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi Müdürü Talha Uzun ise “Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte girişimcilere ihtiyaçlarına özel olarak mentorluk programı sunacağız. Farklı sektörlerdeki uzmanların deneyim ve bilgilerini aktarmasına aracılık edeceğiz. Girişimcilerin bu süreçte karşılaşabilecekleri çıktıları öngörmelerine; işletme, pazarlama, finans yönetimi, pazarlama stratejileri, iş planı hazırlama gibi konularda donanımlı hale gelmelerini sağlayacağız. Girişimcilere altyapı desteği sunan bir şirket olarak, İkas ile işbirliği yaparak iş dünyasına yeni aktörler kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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