Boyner Grup'un 'İyi İşler' projesinde 10. dönem başvuruları başladı

Boyner Grup ve KAGİDER iş birliği ile sürdürülen “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” 10. yılında da Türkiye’nin dört bir yanından kadın girişimcileri bekliyor. Her yıl 20 kadın girişimcinin başvurusu hedeflenen İyi İşler projesinin 10. dönem başvuruları ise 4 Eylül’de başlıyor.

Kadın girişimciler güçleniyor

2015 yılında hayata geçirilen ve dünya çapında takdir toplayan İyi İşler projesi, kadın girişimcilere sağladığı ekonomik ve sosyal faydalarıyla dikkat çekiyor. Proje, 2016 yılında New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri Toplantısı’nda örnek program olarak anlatılmış ve Dünya Bankası’nın küresel “SheWorks” raporunda da iyi bir örnek olarak sunulmuştu. 2015 yılından bu yana sürdürülebilir bir şekilde devam eden İyi İşler projesinin 10. yılında da hedef, daha fazla kadın girişimciyi destekleyerek istihdam ve ekonomiye katkı sağlamak.

Tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimciler ve tedarikçilere sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmak için yol gösteren İyi İşler projesi aynı zamanda iletişim, stratejik planlama, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku gibi 21 farklı konuda da 9 haftalık kapsamlı bir eğitim veriyor. Bugüne kadar 100 eğitmenle 500 saate yakın eğitimlerin verildiği projeyi başarıyla tamamlayarak “İyi İşler” sertifikalarını almaya hak kazanan kadın girişimciler, Grup’un online kanallarından da faydalanıyor. İyi İşler girişimcileri, Boyner Grup’un milyonlarca müşterisine ulaşıp pazara erişim ve tanıtım faaliyetlerinden yararlanabiliyor.

“Kadınlarla birlikte ‘İyi İşler’ yapıyoruz”

Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın ilk koşulunun kadınların da ekonomik sisteme dahil edilmesi olduğunu vurgularken şöyle devam ediyor: “Boyner Grup olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda sağlamak çalışma ilkelerimizin odağında yer alıyor. Türkiye’de kadın çalışan oranı yüzde 47, icra kurulundaki kadın oranı yüzde 50 olan tek şirket olarak ‘İyi İşler’le de kadın girişimcileri ve çalışanları desteklemeyi bir proje olarak değil, sorumluluk olarak görüyoruz. 2015 yılında başlattığımız İyi İşler projesinde şimdiye kadar 160’tan fazla kadın girişimciyi mezun ettik. Projeye katılan her kadın girişimci kendi çevresinde bir istihdam ekosistemi yaratıyor. Mezun olan kadın girişimcinin yarattığı istihdam sayısı da 1800 kişiden fazla. 10 yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadınlarla yürüdüğümüz bu yolculukta elde edilen başarı bizler için de gurur verici. İyi İşler’le kadınlara yalnız yürümek zorunda olmadıklarını göstererek onların da çevresindeki kadınlara da cesaret vermesini istiyoruz. 2015’ten beri oluşturduğumuz bu kız kardeşlik bağının her sene daha da güçlenerek başka kadınların hayatına da iyi gelmesini hedefliyoruz. Bu yüzden Boyner Grup olarak hayatın her alanında iş hayatına katılmak isteyen kadınların yanında olmaya devam edeceğiz.”

"Kadın girişimcilerle ekonomiye güç katıyoruz"

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu; “KAGİDER olarak, Boyner Grup ile iş birliği içinde yürütülen ‘İyi İşler’ projesinin 10. yılında yer almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 2015 yılında başladığımız bu projede, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer alması, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve fırsat eşitliğini desteklemeleri için önemli adımlar atıyoruz. ‘İyi İşler’ projesi, yalnızca kadın girişimcilerin kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkıda bulunuyor. Proje, kadınların iş dünyasında daha etkin ve söz sahibi olmalarını sağlayarak, onların kendi girişimlerini kurmaları ve büyütmeleri için gereken bilgi ve desteği sunuyor. Bu süreçte, kadın girişimcilerimizin yaratmış olduğu istihdam ve ekonomik katkılar, bizler için büyük bir başarı ve ilham kaynağıdır. ‘İyi İşler’ projesi ile kadınların sadece kendi hayatlarını değil, çevresini de olumlu bir şekilde etkilemeye devam edeceklerine inanıyoruz. Bu projeyi, kadın girişimcilerin başarılı hikayeleri ve yaratıcı çözümleriyle daha da ileriye taşıyacağız.” dedi.