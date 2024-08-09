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Instagram yasağı kadın girişimcileri zor duruma düşürdü

Instagram'a erişimin engellemesiyle ürünlerini satmak için sosyal medya uygulamasını kullanan yerel kadın girişimciler de zor durumda kaldı.

Haber Merkezi
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Instagram yasağı kadın girişimcileri zor duruma düşürdü
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Instagram'a erişim yasağı sürüyor, yetkililerin açıklamaları yakından izlenirken, giriş için kullanılan yöntemler de teknolojik riskler içeriyor. Bir yandan da sosyal medya platformunu işi için hem tanıtım hem de pazar yeri olarak kullanan kadın girişimciler durumdan etkileniyor.

Instagram, kadın girişimcilerin gelirlerinin önemli bir bölümünü sağladıkları alan olduğundan engelleme kararı da olumsuz etkiledi. Etkilenenler içinde ödüllü girişimciler, depremzedeler de bulunuyor.

Bloomberg’e konuşan, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Esra Bezircioğlu, Instagram'ı engelleme kararına yönelik "İletişimde sorunlar yaratacağı, bozabileceği ve müşteri memnuniyetsizliklerin oluşabileceğine yönelik işletmeler açısında "stratejik zorluklara" dikkat çekti.

"Herkes para kaybediyor"

Gıda ürünleri satan “Antalya'dan İste” kurucusu Ezgi Akıncılar, “Instagram'ı ürünlerimizi sergilemek ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için kullanıyorduk” derken, "Onun yerini alabilecek başka bir platform yok" diye de ekledi.

Geçen yıl Halkbank tarafından girişimcilik ödülü alan Sinem Kocabaş, satışların neredeyse durduğunu söylerken, bebek ürünleri satan girişimci kadın, “Dear Deer Love” isimli şirketinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ının Instagram'dan gelen iş akışından kaynakladığını belirterek şunları söyledi: 

"Herkes para kaybediyor. Bu yasak yakında kalkmazsa bazı şirketler kapanabilir."

"Birçok kadın geçimini bu işten sağlıyor"

6 Şubat depremlerinden sağ kurtulan Fatma Gonca Yurtseven, “Hatay Bohçası” markasıyla internet üzerinden yerel ürünler satan bir kadın kooperatifinin parçası olarak "Zor durumdayız. Bu iş için başka kanalımız yok. Birçok kadın geçimini bu işten sağlıyor. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

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