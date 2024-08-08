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Instagram kapandı, sanal satışlar adres değiştirdi

Türkiye'de sosyal paylaşım sitesi Instagram’a erişim engeli gelmesinin ardından canlı mezat ile satış yapan işletmeler Facebook’a yöneldi.

Haber Merkezi
İHA
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Instagram kapandı, sanal satışlar adres değiştirdi
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Son yıllarda Instagram üzerinden yaygınlaşan canlı mezat satışları Türkiye'deki erişim engeli nedeniyle 1 haftadır yapılamıyor.

Bu durum, Instagram üzerinden canlı mezatla satış yapan işletmeleri alternatif platformlara yönlendirdi. Özellikle son yıllarda popüler hale gelen canlı mezat satışları, Instagram üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle Facebook’a taşındı.

Canlı mezatlarda birçok ürün satılıyor

Instagram’da, kıyafetler, antikalar, koleksiyon parçaları, tespih, mücevherler ürünlerinin satışının yapıldığı canlı mezatlar erişim engelinin 6 gün boyunca sürmesi, işletmeleri alternatif çözümler aramaya zorladı. Bu süreçte birçok işletme, Facebook’un canlı yayın özelliklerini kullanarak satışlarını sürdürmeye başladı.

 

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