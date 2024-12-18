Kadın girişimciler, Boyner Grup’la 10. kez 'İyi İşler'de buluşuyor

Cinsiyet eşitliğini temel ilkelerinden biri olarak benimseyen Boyner Grup, kadın girişimcilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarıyla toplumsal dönüşüme katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile ortaklaşa yürütülen “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” 10. dönem eğitimlerine başlıyor.

18 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 9 hafta sürecek olan program, bu yıl 31 yeni kadın girişimciyi ağırlayacak. Açılış ve kapanış oturumları İstanbul’da KAGİDER ofisinde yüz yüze yapılırken, diğer eğitimler çevrimiçi gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından katılacak kadın girişimciler, sürdürülebilir iş modelleri geliştirme, finansal yönetim, pazarlama stratejileri ve dijitalleşme gibi kritik alanlarda eğitim alarak rekabet gücünü artıracak. Katılımcılar, programı başarıyla tamamladıklarında ‘İyi İşler’ sertifikasını almaya hak kazanacak.

Eğitim programı, girişimci kadınların iş dünyasında daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayacak

Boyner Grup, bu değerli proje ile kadın girişimcilerin iş kapasitelerini artırmayı, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı ve ülke genelinde istihdam yaratarak ekonomiye desteğini sürdürmeyi hedefliyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim programı, girişimci kadınların iş dünyasında daha sağlam adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacak. İyi İşler, şimdiye kadar olduğu gibi bu dönem de kadın girişimcileri iş dünyasının ön saflarına taşımaya devam edecek.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu, "Kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması, hepimiz için daha aydınlık bir gelecek demek. İyi İşler projesiyle, kadın girişimcilerimize biz de buradayız, yalnız değilsiniz diyoruz. Destek verdiğimiz girişimci kadınların işlerini büyüttüklerini, kadın istihdamının arttığını görmek, bunun bir parçası olmak gurur verici” dedi.

Proje başvurularına yoğun katılım olmasının sevincini yaşadıklarını ve bu ilginin gelecek yıllarda katılım yoğunluğunun bir göstergesi olduğunu belirten Şatıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu proje, kadınlara sadece işlerini büyütmeleri için bir destek değil, aynı zamanda ne kadar büyük bir değişim yaratabileceklerini birlikte görmemiz için bir yolculuk. Kadınların gücünü ortaya koyduğu bir dünyada her şeyin daha güzel olacağına yürekten inanıyoruz. Daha eşit, daha adil bir gelecek için her zaman daha İyi İşler yapmaya devam edeceğiz!”

“Kadın girişimcilerimiz, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasının itici gücüdür"

Projeye dair değerlendirmelerde bulunan KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, “Kadın girişimcilerimiz, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasının itici gücüdür. Boyner Grup ile hayata geçirdiğimiz İyi İşler projesi, kadınların iş dünyasında daha güçlü varlık göstermelerine olanak sağlayan, uzun soluklu ve son derece kıymetli bir program. Bu program sayesinde kadın girişimcilerimiz işlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları eğitim ve rehberliğe erişirken, aynı zamanda geniş bir iş ağına katılma şansı yakalıyorlar. Bugüne kadar programdan mezun olan kadın girişimcilerimizin elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Onların hikâyeleri, daha eşit ve sürdürülebilir bir geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Bu başarılar, kadınların sadece kendi işletmelerine değil, aynı zamanda yerel ekonomilere ve topluma da değer kattığını bir kez daha kanıtlıyor. KAGİDER olarak, kadın girişimcilerin güçlenmesi adına yürüttüğümüz çalışmaların uzun vadeli etkilerini görmek bizler için büyük bir mutluluk.

İyi İşler projesi ile sadece kadın girişimcilerin bireysel başarılarına katkıda bulunmuyoruz; toplumsal kalkınmayı destekleyecek bir dönüşümün de öncüsü oluyoruz. Daha fazla kadın girişimcinin bu projeye dahil olması, ekonominin her alanında kadınların gücünü daha görünür hale getirecek. Biz, kadınların ekonomideki gücünü artırmak için her zaman yanlarında olacağız.” şeklinde konuştu.

160’tan fazla kadın, ‘İyi İşler’le buluştu

İlk dönemi 2015 yılında başlatılan ve 2018’den itibaren KAGİDER iş birliğiyle sürdürülen ‘İyi İşler’ projesi, bugüne kadar 160’tan fazla kadın girişimciyi mezun etti. Mezunlar, sadece eğitim almanın ötesinde Boyner Grup’un geniş müşteri ağına erişim sağlayarak işlerini büyütme ve görünürlük kazanma imkânı buluyor. Boyner Grup’un online kanallarından faydalanan kadın girişimciler, milyonlarca müşteriye ulaşırken pazara erişim ve tanıtım desteklerinden de yararlanıyor.

Dünyaya örnek proje

Kadın girişimciler için ekonomik ve sosyal faydalar sağlamaya odaklanan İyi İşler, dünya çapında da dikkat çeken bir proje oldu. Hayata geçirilmesinden yalnızca 1 yıl sonra, 2016 yılında New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Toplantısı’nda örnek program olarak tanıtılarak uluslararası arenada da fark yarattı. Ayrıca, Dünya Bankası'nın küresel 'SheWorks' raporunda da sunuldu.