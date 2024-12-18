Aracı kurumların en beğendiği hisseler belli oldu

2025 yılı stratejileri hazırlanırken aracı kurumların model portföylerinde en çok yer verdikleri hisse senetleri belli oldu.

Foreks Haber tarafından takip edilen 28 model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, en beğenilen 5 hisse senedi son iki raporumuza göre değişmedi. Sadece ilk iki sıra içinde bir yer değiştirme oldu. Türk Hava Yolları, Turkcell'den kasım ayında aldığı birincilik koltuğunu geri verdi.

THY 19 aracı kurum, bankanın model portföyünde yer alırken, Turkcell 20 portföyde kendisine yer buldu. Migros 17, BİM 15 ve Akbank 11 model portföyde yer aldılar.

Bunları 10 model portföyde yer alan Ford Otosan, Koç Holding ve Mavi Giyim, 9 portföyde yer alan Sabancı Holding ve Garanti Bankası izlediler.

En beğenilen hisse olan Turkcell için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 144,75 TL oldu. THY için ortalama hedef fiyatı 452,48 TL, Migros için 708,29 TL, BİM için 709,72 TL, Akbank için 79,86 TL, Ford Otosan için 1411,95 TL, Koç Holding için 309,67 TL Mavi Giyim için 144,68 TL, Garanti Bankası için 160,90 TL ve Sabancı Holding için 135,52 TL oldu.

Model portföylerde öne çıkan bu 10 hisseden, 2024 yılı kapanış fiyatları dikkate alındığında yatırımcısına en çok kazandıran Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası yatırımcılarına yüzde 133,85 kazandırdı.

En çok portföyde yer alan Turkcell'in yıllık getirisi yüzde 76,10 oldu.