Bankalar 2025 yılında ilgi görmeye devam edecek

Düşük çarpanlar, yüksek getiri potansiyeli ve güçlü bilançolarla bankacılık sektörü, 2025 yılında da yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam edecek.

BIST Banka Endeksi, 2024 yılı itibarıyla güçlü bir performans sergileyerek yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Garanti Bankası, yılbaşından bu yana %129’luk getiri ve son bir yılda %115,36’lık artışıyla ön plana çıkarken; TSKB %93,44, Akbank %77,01 ve Vakıfbank %74,30 getiri oranlarıyla sektörde güçlü bir görünüm sergiliyor.

Yüksek getiri, düşük çarpanlar

Bankacılık hisselerindeki fiyat/ kazanç oranlarının halen cazip seviyelerde olması, yatırımcı ilgisini destekleyen önemli faktörlerden biri. Özellikle Garanti Bankası’nın 5,55, Yapı Kredi’nin 5,96 ve TSKB’nin 3,92 F/K oranı, sektörün potansiyelini gösteriyor.

Endeksin gücü ve öne çıkan bankalar

BIST Banka Endeksi, 2024’te 100 TL’yi %63 büyüterek BIST 100’ün %33’lük getirisini geride bırakmayı başardı. Bankalar, aynı zamanda gram altının %51’lik artışını da geçerek yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sunan sektörlerden biri oldu. Güçlü bilançolar, artan karlılık ve sürdürülebilir büyüme beklentisi, bankacılık hisselerini önümüzdeki dönemde de yatırımcılar için cazip kılıyor. Bankacılık sektöründeki getiri potansiyelinin 2025’te de devam etmesi bekleniyor. BofA’nın banka raporu Aralık başında yayınlanan BofA’nın raporunda, Türk bankacılık sektörünün mevcut risklere rağmen güçlü bir yapıya sahip olduğu vurgulandı. Özellikle kârlılığı destekleyen unsurların ön plana çıktığı belirtilirken, bankaların riskleri dengeleyebilecek yapısal gücünün altı çizildi. Raporda, bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde de önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi.

ZEYNEP’E SOR

YATIRIM HARCAMASI MI, OPERASYONEL HARCAMA MI?

Yatırım harcaması; uzun vadeli, rekabet avantajı, değer artışı, yeni gelir kaynağı. Sermaye gereksinimi, risk, maliyet, zaman alıcı, duyarlılık.

Operasyonel harcama; ihtiyaçların karşılanması, esneklik, düşük risk, doğrudan getiri. Sınırlı büyüme, süreklilik, düşük varlık artışı.

Faiz gideri faiz gelirinden fazla. Kredi büyümesiyse sınırlı. Sektörün kârlılığı dalgalı seyrediyor

Bankacılık sektöründe karlar arttığına göre İş Bankası’nın da kârında artış olur mu?/Muhammet Bayrak

Muhammet, aylık verilerle takip edildiğinde bankacılık sektörünün kârlılığında dalgalı seyrin öne çıktığı gözleniyor. Haziranda zirvesini gören sektör kârlılığı, sonrasındaki iki ayda geriledi. Ardından eylül ve ekimde yine dalgalı bir kârlılık öne çıktı. Şüphesiz bu inişli çıkışlı seyirde sektörle alakalı alınan mali kararların etkisi var. Daha güçlü kârlılıklar için sektörün kredi satışlarını artırması gerekiyor. Bu da neticede para politikaları ile yakından alakalı. İş Bankası’nın dokuz aylık dönemde faiz giderleri faiz gelirlerinden fazla. Dönem sonunda da kârını %33 düşürdü. Altıncı Aya göre %6 artan kredi büyümesi güçlenmeli.

İnşaatçılar Suriye’de barışın tesis edilmesini bekliyor. Bundan çimento sektörü de yararlanır

Suriye’de yaşanan gelişmeler Konya Çimento’nun gelirini artırır mı? /Asım Yıldırım

Asım, Suriye’de son günlerde hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Gelişmeler siyasi cephede olduğu kadar ekonomi alanında da yakından takip ediliyor. İnşaat sektörü de oluşacak barış ortamıyla birlikte kendilerine alan açılmasını bekliyor. Gelişmeler, Türkiye’nin Suriye’de kurulacak hükümet ile etkili bir diyaloğunun olduğunu gösteriyor. Bu da Suriye’nin yeniden imar edilmesinde etkin olma potansiyelini artırıyor. Son bir ayda çimento hisselerindeki ortalama %14,37 oranındaki artış yatırımcıların da bu yönlü beklenti içinde olduğu izlenimini veriyor. Konya Çimento ise dokuz aylık dönemde satışlarını %15 düşürürken dönem sonunda zarar yazdı.

YATIRIM FONLARI

Nurol Portföy’ün NJR Fonu, borçlanma aracı ile bir yılda %61,35 kazandırdı

NJR Birinci Borçlanma Araçları Fonu, %54,48 bono ve %23,99 tahvil ağırlığı ile dikkat çekiyor. 1,31 milyar TL büyüklüğe ulaşan fon, son altı ayda %28,32 getiri sağlayarak düşük riskli kazanç fırsatı sunuyor. Fonun doluluk oranı %9,27 seviyesinde bulunurken, toplam yatırımcı sayısı 2.517’ye ulaştı. Portföyü, kısa vadeli finansman araçları, ters repo işlemleri ve devlet tahvillerini içererek piyasadaki dalgalanmalara karşı dengeli bir performans sağlamayı hedefliyor. NJR, ağırlıklı olarak yüksek likiditeye sahip varlıkları tercih ediyor. Fonun yatırım stratejisi, ekonomik dalgalanmalara karşı güvenli liman arayan yatırımcılara yönelik. Yüzde 61,35 yıllık getirisiyle performansını uzun vadeye taşımayı hedefliyor. NJR, düşük riskli getiri ile alternatif sunuyor.

TAHVİL

Tat Gıda, TLREF+%1,50 faizden tahvil ihraç etti

Tat Gıda, nitelikli yatırımcılara 16.12.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 230.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1,50 olarak belirlendi. 546 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 15.06.2026 olacak. 15 Aralık tarihli TLREF %49,20 seviyesinde bulunuyor.

TLREF+%1,50 YILLIK FAİZ

Tat Gıda’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1,50 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSTATK62610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PASİFİK

İştiraki Savunma Bakanlığı ile anlaştı. Kargo taşıması için insansız helikopter tedarik edecek

Pasifik Teknoloji’nin %51 bağlı ortaklığı Titra Teknoloji, Savunma Sanayii Başkanlığı ile önemli bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma gereğince, Döner Kanatlı Kargo İHA Projesi çerçevesinde farklı sayıda insansız helikopter tedarikinde bulunacak. Proje ile insansız hava araçlarının lojistik ve kargo taşımacılığındaki etkinlik ve kullanımlarının daha da genişletilmesi amaçlandığı anlaşılıyor. Söz konusu iştirak yurt dışında da yeni iş bağlantıları geliştirmek amacıyla görüşmeler yapıyor. Bu kapsamda ismi açıklanmayan bir Orta Asya ülkesiyle uzun vadeli işbirliği altyapısını oluşturmak amacıyla görüşmelerde bulunulduğu belirtiliyor. Ülkenin savunma kurumlarının talebi üzerine ortak üretim tesisi kurulması için alternatiflerin değerlendirildiği ifade edildi.

ASELSAN

Yurt dışına yönelik yeni iş bağlantısı sağladı. Dokuz aylıkta geliri artarken ihracatı düştü

Aselsan, yurtdışı müşterilerine yönelik yeni anlaşmalar imzaladı. Sözleşmeler, dostdüşman tanıma sistemleri, elektro-optik cihazlar, uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri ve haberleşme sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatını içeriyor. Toplam 30.668.376 dolar değerindeki sözleşmeler, şirketin yurt dışındaki etkinliğini artırmaya olanak veriyor. Şirket gerçekleştirdiği iş bağlantılarıyla savunma teknolojilerindeki ihracat hedefini güçlendirirken pazardaki bilinirliliğini de artıracak. Bu şekilde hem ürün çeşitliliğini hem de yurtdışındaki müşteri portföyünü genişletmeyi amaçlıyor. Firmanın dokuz aylık mali dönemde yurt dışı geliri 8,8 milyar TL oldu. Bir önceki yıl ise bu tutar 13,9 milyar TL idi. Dokuz aylıkta ihracat geliri %37 geriledi.

MEGA POLİETİLEN

Hazır giyim sektöründeki firmadan iş aldı. Tutarın yıllık gelir içindeki payı fazla anlamlı değil

Mega Polietilen, hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren ve Little Big (LTB) markasının sahibi Çak Holding ile 20 milyon TL tutarında sipariş anlaşması imzaladı. Alınan sipariş firmanın gelirini destekleyecek. Şirket söz konusu anlaşmanın hazır giyim sektöründeki büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını ve pazardaki konumunu güçlendirme hedefinin bir parçası olarak gördüğünü belirtiyor. Şirketin imzaladığı anlaşma tutarı yıllık gelirinin %0,36’sına denk geliyor. Bu itibarla bedel, yıllık geliri içinde anlamlı bir tutarda bulunmuyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 5,6 milyar TL gelir elde etmişti. Hissenin fiyatı ise Mayıs 2024’te en yüksek 11,74 TL seviyesindeyken şimdilerde 3,13 TL bölgesinde işlem görüyor. Mevcut fiyat, Ekim 2022’deki seviyelerinde bulunuyor.