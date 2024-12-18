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Bitcoin’de rezerv haberleri piyasaya yön veriyor

ABD'nin Bitcoin rezervi tutmayı değerlendirdiği haberleri piyasaya yön vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin’de rezerv haberleri piyasaya yön veriyor
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Bitcoin, ABD Senatörü Cynthia Lummis'in 2025'in kripto sektörü için bir yıl olacağını söylemesiyle salı günü rekor seviyeye ulaştıktan sonra gevşedi.

Lummis, X'te “bu şimdiye kadarki en dijital varlık yanlısı yönetim olacak” dedi ve kapsamlı dijital varlık mevzuatını geçirmek ve stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmak için çalışıyor.

Commerzbank'tan Ulrich Leuchtmann, Bitcoin rezervi tutmanın yalnızca ABD'nin Bitcoin fiyatını artırmak istemesi ve Lummis'in Bitcoin sahibi olduğu iddiası durumunda mantıklı olacağını söyledi.

Bunun, dünyanın rezerv para birimi olan doları rakip bir ürüne maruz bırakacağını ve ABD ithalatının Bitcoin ile ödenemeyeceğini vurguladı. Bitcoin salı günü 108.379 dolar ile rekor kırdıktan sonra yüzde 2,16 düşüşle 104.107 dolara geriledi.

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