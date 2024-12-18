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Ünlü bankadan 2025 altın tahmini: Rekor gelir mi?

Ünlü banka UBS, 2025 yılında altın fiyatlarının 2.900 dolara ulaşacağını öngörürken, merkez bankalarının alımlarıyla düşük faiz ortamının, yatırımcılar için altın ve gümüşü cazip kılacağını belirtti.

Haber Merkezi
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Ünlü bankadan 2025 altın tahmini: Rekor gelir mi?
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İsviçre merkezli UBS, 2025 yılında altın fiyatları için ons başına 2.900 dolar öngörüde bulundu.

Altın ve gümüşün 2025 yılında da yatırımcıların ilgi odağında olacağını belirten banka, merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve düşük faiz oranlarının görülmesiyle yatırımcıların güvenli liman arayışına yöneleceğini ve bunun da yükselişi destekleyeceğini belirtti.

Küresel piyasalarda ons altın, 2.650 dolar seviyesinde karşılık bulurken, Trump’ın seçilmesiyle dolarda görülen güçlenme ve borsalardaki yükselişle dengelendi.

UBS, altın fiyatlarında yılbaşından bu yana görülen yaklaşık yüzde 29 oranındaki yükselişin, S&P 500 endeksini geride bıraktığına dikkat çekerken, uzun vadede güçlü performansını sürdüreceğini de belirtti.

Güvenli limana yöneliş

UBS tahminleri, altınla birlikte gümüşün de uzun vadede değer yatırımcıların portföylerinde öncelikli bir yere sahip olacağını belirtirken, özellikle altının, ekonomik belirsizlik ortamında güvenli liman olmaya devam edeceği öngörüldü.

Ons altın ABD seçimleri öncesinde 2.790 dolar ile zirve seviyelerini görmüştü. 2.900 dolarlık tahmin de yeni zirvelere işaret ediyor.

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