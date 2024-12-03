MARS, GİRVAK'ın genç girişimcilere ilham veren yolculuğuna destek oldu

Girişimcilik ekosistemini geliştirme ve genç girişimcilerin hayallerine yön verme misyonuyla faaliyet gösteren Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), "Giveback Gala Gecesi"nin bu sene yedincisi düzenlendi. “Giveback” felsefesinin ilham verici gücüyle “geri verme” kültürünü yaygınlaştıran gece, sanat ve iş dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. Neobankacılığın Türkiye’deki öncüsü MARS'ın güçlü desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, girişimcileri desteklemek adına önemli bir adım oldu.

Gecede MARS'ın sunduğu yenilikçi finansal çözümler, neobankacılık hizmetleri ve girişimci ruhunu kaybetmeden büyüyen yenilikçi marka algısı katılımcılara ilham oldu. Girişimciler gece boyunca network imkanı bulurken, MARS’ın finansal ekosistemi yeniden tanımlayan dünyasını keşfettiler.

“Girişimciler toplumun genç kalmasını sağlıyor”

Toplumu refaha ulaştıracak, insan odaklı her yenilik ve girişimin desteklenmesi gerektiğine değinen MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, “Biz MARS’ı yaratırken, girişimci bir toplumun daima genç ve dinamik kalacağı inancıyla yola çıktık. İçinde bulunduğumuz çağ, yeniliğe ve değişime ayak uyduranların genç kaldığı bir dönem. Toplumları tazeleyen ve ileri taşıyan gücün girişimci ve yatırımcı ekosisteminin daima dinamik ve yenilikçi kalmasından geçtiğine inanıyoruz. Bu gece, iş dünyasındaki vizyoner yatırımcı ruhlara ilham olmayı, geleceği cesaretle inşa eden girişimci ruhlara güç katmayı amaçlıyor. Bugün her sektöre yeni bir bakış açısı getiren, ufuk açan fikirlere ihtiyacımız var. Bizim hikayemizin, MARS’ın hikayesinin de çıkış noktası tam olarak buydu. Yenilikçi, kapsayıcı, birleştiren, çağı yakalayan, ilham olan finansal bir ekosistem yaratmak. Tek kartla tüm yenilikleri, kolaylıkları, çözümleri kişiye bırakmak. İnsan odaklı yaklaşımla herkesin kendi finansal dünyasını yaratmasını sağlamak. Neobankacılığı bir adım öteye taşımak. Hedeflerimize adım adım yaklaşırken, ülkeye ve insana yatırımımız da devam edecek. Burada bulunan ve girişimci ruhunu kaybetmeyen insanlara ilham olmaya, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi.