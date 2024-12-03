KTO Başkanı Öztürk: Konya, ülke ekonomisine pozitif katkı sağlıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, düzenlediği basın toplantısında Konya ekonomisinin mevcut durumunu ve gelecekteki hedeflerini değerlendirdi. Sanayi, ihracat ve dijitalleşme konularına değinen Öztürk, Konya’nın hem bölgesel hem de ulusal ölçekteki önemine vurgu yaparak, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

“Enflasyon gündemde kalmaya devam edecek”

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Öztürk, enflasyonun önümüzdeki yılda da ana gündem maddelerinden biri olacağını söyleyerek, “2024 yılında Türkiye ekonomisinin en önemli gündem maddesi enflasyon oldu. 2025 yılında da bu durumun devam edeceği görünüyor. Yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında mali politikalar, Türkiye ekonomisinde yavaşlamaya neden oldu. Buna rağmen 2024 yılı ilk çeyrekte yurt içi talebi hız kesmedi, büyümeyi desteklemeye devam etti. Büyüme rakamları beklenenin altında kalsa da net ihracat gözle görülür şekilde arttı. Bu rakamları etkileyen en önemli sektörler hizmet ve inşaat sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar şehrimizde inşaat sektörü yavaş ilerlese de deprem bölgesindeki hareketlilik bu sektörü canlı tuttu. Faiz indiriminin de Aralık ayında başlaması bekleniyor. Çünkü beklenen enflasyon karşısında ciddi bir pozitif reel faiz alanı var” dedi.

En fazla ihracat otomotiv sektöründe

İhracat rakamlarına da değinen Başkan Selçuk Öztürk, Konya’nın ülke ekonomisine pozitif katkı sağladığının altını çizerek, “Konya yüzde 6,1 işsizlik oranı, yüzde 51istihdam oranı ile işgücü istatistiklerinin en iyi olduğu iller arasına girerek Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstermiştir. Ayrıca şehrimiz ihracat konusunda da Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 1,5’ini karşılayarak ekonomimize katma değer sağlamaya devam etmiştir. Konya Türkiye’de en çok ihracat yapan 10 il içerisinde ihracatını en çok artıran üçüncü il olmuştur. İhracat yaptığımız sektörlerin başında otomotiv endüstrisi ve makine aksamları gelmektedir. İhracat yaptığımız ülkeler arasında ise ilk sırayı Rusya alırken, Irak, Almanya ve ABD onu takip etmektedir. Ülkemizin kalkınmasında etkin rol oynamak ve hedeflerimize ulaşmak için ulusal ve yerel düzeyde tüm kurum ve kuruluşlarımızla üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme bilinciyle hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

“10 farklı kalemde danışmanlık hizmeti sunuyoruz”

Yapılan çalışmalarla Türkiye’de ilkleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Selçuk Öztürk, “Türkiye’de ilk kez yerel düzeyde başlattığımız çalışma ile 2012’den bugüne Konya İli Ekonomik Göstergelerini yayınlıyoruz. 2013’den bugüne her yıl, Konya ile alakalı bütün verilerin bir araya getirildiği Konya Ekonomi Raporu’nu hazırlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen 5 milyon Avroluk Akıllı Teknolojiler Merkezimiz Konya ve bölgede akıllı ürün odaklı, prototipleme ve Ar-Ge projeleri geliştirmektedir. KTO Dış Ticaret Merkezimiz, ihracatçı firmalara 10 farklı kalemde hizmet sunmanın yanı sıra, ihracata hiç başlamamış, ihracat yapmak isteyen ya da yeni başlayan firmalara yönelik “İhracat Koçluğu” başlığı altında eğitim ve danışmanlık hizmeti de sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yeni yılda belirlenecek olan asgari ücret hakkında da görüşünü dile getiren Öztürk, gelir dağılımı adaletine hizmet edecek, fakat enflasyonu da azdırmayacak bir oranın belirlenmesi gerektiğini, bununla birlikte asgari ücretlinin üzerindeki yüklerin de mutlaka kaldırılması gerektiğini söyledi.