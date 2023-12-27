Money.Industries, 1,5 milyon dolar değerlemeyle ilk yatırımını aldı

Finansal teknoloji sektörü, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen özellikle anlaşma sayısı açısından dayanıklılığını korudu. S&P Global Market Intelligence verilerine göre, 2023'ün ilk 9 ayında bin 655 yatırım turunda 29 milyar dolar yatırım çeken finansal teknoloji sektöründe, yeni bir yatırım gerçekleştirildi. Yerel fintek’lerin sınır ötesi hizmetler vermesine aracılık eden Estonya merkezli finansal teknoloji şirketi Money.Industries, 1,5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını aldı. Yatırım turuna Caucasus Ventures’ın yanı sıra, Hasan Jabbarov ve Sabrican Zaim katıldı.

Yerel fintek’leri küresel pazarlara bağlıyor

Finansal teknoloji girişimlerinin bankalara ihtiyaç duymadan, küresel pazarlarda şirketleşmeden uluslararası para transferi yapmalarına olanak tanıyan bir ödeme ağı sunan Money.Industries, yerel ödeme sistemlerini dünyanın dört bir yanına bağlıyor. Finansal teknoloji şirketleri, herhangi bir bilgi birikimine sahip olmadan veya altyapı geliştirmeden, Money.Industries tarafından sağlanan hizmeti kullanarak Orta Asya, Doğu Avrupa, Türkiye, Afrika, Ortadoğu gibi pazarlardaki kullanıcıların banka hesaplarına, kartlarına, fiziksel ödeme noktalarına, cüzdanlara, kurumsal veya bireysel ödeme yapabilme olanağına kavuşuyor.

Uluslararası para transferi hizmetinin gündelik finansal ihtiyaçlardan birine dönüştüğüne dikkat çeken Money.Industries Kurucusu ve CEO’su Kutay Yalınkılıç, “Money.Industries, finansal teknoloji şirketlerinin küreselleşme ve farklı pazarlara erişme yolculuğunu hızlandıracak hazır bir çözüm sunuyor.” dedi.

Dünya nüfusunun yüzde 76,4’üne hizmet verecek

Fintek sektöründe 20 yıllık deneyime sahip olan ve aldıkları yatırımı ilk aşamada şirketin erişim alanını geliştirmek için kullanacaklarını dile getiren Kutay Yalınkılınç, “İlk hedefimiz, hızlı bir yayılımla küresel nüfusun yüzde 76,4’üne hizmet verebilir hale gelmek. Sınır ötesi ödemeler pazarının 2032'ye kadar 360 trilyon doları aşkın bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Küresel ticarette yeni bir dönemece girer ve finans sektörü inovasyona inanan girişimlerle kabuk değiştirirken, Money.Industries, uluslararası para transferi ve küresel ödeme hizmetlerini erişilebilir kılan, kategoriyi büyüten, sınır ötesi ödemelerdeki gerçek değeri açığa çıkaran bir şirket olacak.” ifadelerini kullandı.

“Küresel bir fintek çözümü olacağız”

Gelişmekte olan pazarlarda birçok fintek girişiminin hızlı küreselleşme konusunda engellerle karşılaştığını dile getiren Yalınkılınç, yatırıma ilişkin açıklamalarının devamında şunları kaydetti: “Money.Industries olarak sağladığımız altyapıyla, yerel fintek’lerin küreselleşme adımlarını hızlandırmaya odaklanacağız. Bu sayede büyük şirketlerin dünyanın tamamında yaygınlaşmasına zemin hazırlarken, küçük ölçekli şirketlerin de büyük oyuncularla birlikte hareket etmesi için alan açacağız. Bu yaklaşım, Money.Industries’i dünya çapında fintek girişimlerinin çözüm ortağı olan küresel bir çözüme dönüştürecek. İlk yatırımımız ve onu takip edecek yeni yatırımlar, bu hedefimize giden yolu kısaltacak.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.