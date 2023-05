Sabancı ARF Almost Ready to Fly ikinci dönem başvuruları başladı

Sabancı Topluluğu tarafından girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunma amacıyla geçen yıl hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly Girişim Hızlandırma Programı’nın ikinci dönem başvuruları başladı.

“Enerji ve İklim Teknolojileri”, “İleri Malzeme Teknolojileri”, “Dijital Teknolojiler” ve “Sağlık Teknolojileri” olmak üzere 4 ana başlıktaki iş modellerinin değerlendirme kapsamına alınacağı başvuru süreci, 16 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

Türkiye’nin dört bir yanından girişimcilere ve Sabancı Topluluğu çalışanlarına açık olan programa başvurular, Sabancı ARF Almost Ready to Fly’ın internet sitesinde yer alan form üzerinden alınacak.

30 bin dolarlık nakit destek

Değerlendirme süreci sonunda programa kabul edilecek girişimciler, yaklaşık 2 haftalık bir oryantasyon sürecinin ardından eğitim ve mentorluk programlarına başlayacak. Ardından, 20 hafta boyunca Sabancı Holding’in İstanbul’daki merkezi Sabancı Center’da kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecekler. Girişimlere ürün ya da hizmet prototiplerini geliştirmek, ilk müşteri bağlantılarını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için 30’ar bin dolarlık nakit destek imkânı da sağlanacak.

150 bin dolarlık tohum yatırımı fırsatı

Girişimler Aralık 2023’te düzenlenecek final gününde projelerini Yatırım Jürisi’ne sunma şansı elde edecek. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, 150 bin dolara kadar Sabancı ARF Almost Ready to Fly tohum yatırımına hak kazanacak. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly, ilk dönem mezunlarını geçtiğimiz ay içinde vermişti. Programa dahil olan 14 girişimin 8’i, tohum yatırımı almaya hak kazanırken, ilk faaliyet döneminde girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 60 milyon TL’yi bulmuştu.

“5-6 ay önce sadece fikirleri vardı, şimdi ‘ortağımız’ oldular”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, “Bugün dünyada ‘fikir’ üzerine kurulmuş olan bir değer zinciri var. Bu zinciri güçlendirmek, ülkemizde bu fikirlerin yeşerebileceği uygun ortamı sağlamak Sabancı olarak en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Sabancı ARF Almost Ready to Fly, sadece erken aşama girişimlere katkı sunan bir platform değil. Aynı zamanda Türkiye’nin girişimcilik alanında dünyanın sayılı merkezleri arasına girmesi için iş dünyasında örnek teşkil eden çok önemli bir sembol. Bu programımızın ilk dönem mezunlarını geçtiğimiz ay içinde verdik. Ve bundan 5-6 ay önce fikir veya ürün aşamasında olan girişimlerin 8 tanesini bugün ‘ortağımız’ olarak tanıtıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ‘ortaklarımızın’ sayısını daha da artıracağız. Sabancı Center’da gelişecek iş modelleri, Topluluk Vaadimiz’de olduğu gibi sürdürülebilir yaşama hizmet edecek. Orta ve uzun vadede, ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sunarken, küresel rekabette bizlere teknoloji odaklı çok önemli avantajlar sağlayacak. Bu doğrultuda, belirlediğimiz odak alanlarda fikri veya ürünü olan ve bunları geliştirmek isteyen tüm girişimcilerimizi Sabancı ARF Almost Ready to Fly programımıza davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.