Zam tartışmaları bitmiyor: Teknoloji sektöründe 2 şirketten biri ara zam vermeyi planlıyor

Asgari ücrete ara zam olayacağı açıklamalarının ardından, en düşük emekli maaşlarının bir kısmının da kök maaş nedeniyle enflasyon farkıyla zam almaması gündemde yerini koruyor. Emekli maaşlarına zam konusunda refah payı ve en düşük emekli maaşlarına seyyanen artış konuşulmaya devam ediyor.

Son yıllarda asgari ücreti zamlarını baz alan özel sektörde de ara zam beklentisi güncelliğini koruyor.

Endeavor Türkiye ve Melon ortaklığıyla hazırlanan 'Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Trend Raporu'nun 2024 yılı ilk yarısına yönelik sonuçları açıklandı. Buna göre, teknoloji şirketlerinin yüzde 49'u ara zam yapmayı planlıyor. Şirketlerin 3'te biri henüz zam kararı vermezken, ara zam yapmayacağını açıklayan şirketlerin oranı ise sadece yüzde 18'de kalıyor.

Teknoloji sektöründe ağırlıklı dövizle alınan maaşlar enflasyona karşı ezilirken, raporda araştırmaya katılan teknoloji şirketlerinden her 5'inden 1'inin ücret artışlarında döviz baz aldığı belirtildi.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 18'i çalışanlarına döviz bazlı ödeme yapmaya devam ederken, enflasyondaki yükselişin döviz kurunu geçmesiyle çalışanlarda ücret artış beklentisi yoğun oluyor.

Melon'dan Sure Köse Ulutaş rapora yönelik değerlendirmesinde, "Bu yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 25 civarında olması, şirketlerin ücret politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. Bu belirsizlik ortamında, çalışanların beklentilerinin de arttığını göz önünde bulundurduğumuzda, işverenlerin durumu daha zor hale geliyor" dedi.

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen de değerlendirmesinde, "Melon ile bu çalışmayı altıncı defa yürütüyoruz ve son altı senede tüm dünyada yaşam ve çalışma şeklimiz başta olmak üzere, global ve yerel ekonomik konjunktür büyük ölçüde değişimler geçirdi. Geriye dönüp baktığımızda, belki de bu kadar fazla değişimi yakın tarihte görmedik. Kur değişimleri sebebiyle sıklıkla değişmek zorunda kalan ücret artışları, beyin göçü sebebiyle elde tutulması zorlaşan insan kaynağı, Startup’ların yatırım süreçlerinde duraksamalar gibi dertler hayatımıza girdi" dedi.