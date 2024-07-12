Patrondan zam talep eden işçilere: 'Herkesi kapının önüne koyarım'

Elazığ'da bulunan Eti Krom işletmesinde işçilerin taleplerini dinlemek için bir araya gelen Ali Rıza Yıldırım'ın işçilere söyledikleri büyük tepki çekti.

Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık'ı hedef gösteren Yıldırım, "Eti Krom ailesi 1463 kişi. Şu anda azınlık. İş hakkı feshi. Bu kadar basit. Bunların hepsinin yerine adam alabiliriz. Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler, örgütlenme olmuş. Örgütün de başı belediye başkanı. Bu şirketin başkanı kim? Belediye başkanı neden benim sahama girip size hocalık ve imamlık yapıyor? Bana tarih anlatma. Sen yoktun ben burayı devletten sıfır aldım. Yarın da herkesi kapının önüne koyarım. Burası kapanır" ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler: