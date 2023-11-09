10 Kasım yarım gün mü, kamu kurumları açık mı, okullar tatil mi?

Öğrenciler tarafından "10 Kasım tatil mi" sorusunun cevabı ve Resmi Gazete'de yer alan mevzuat bilgileri araştırılıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil olacak mı, 10 Kasım yarım gün mü? İşte, merakla araştırılan konu hakkındaki bilgiler...

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.

10 Kasım yarım gün mü, bankalar açık olacak mı?

10 Kasım tarihinde bankalar hafta içi her gün olduğu gibi sabah 09.00, akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.