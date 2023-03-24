100 bin imza yarışında iki aday 50 bin sınırını geçti!

13. cumhurbaşkanı seçiminde vatandaşlar tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının belirleneceği 100 bin imza süreci üçüncü gününde devam ediyor.

'Hangi aday 100 bin imzaya daha önce ulaşacak? 100 bin imzaya ulaşamayan adaylar kimler?' soruları en çok merak edilenler arasında gündemdeki yerini koruyor. Kaç aday 100 bin oy toplayabilecek?

Adaylık yarışında vatandaşlar, il ve ilçe seçim kurullarına başvurarak adaylara destek verebilecek.

Peki son durum nasıl? Adayların bekledikleri destek karşılandı mı?

Muharrem İnce ve Fatih Erbakan için destek imzaları sayısı artıyor. Üçüncü sırada en fazla destek imzası toplayan aday Sinan Oğan.

Diğer adayların destek imzası sayıları 100 bin rakamının hayli altında bulunuyor.

Oy oranını yüzde 25 olarak açıklayan Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, ilk gün sadece 302 imza toplandı.

Başvurusu kabul edilen diğer isimlerin topladığı imza sayıları şöyle:

Muharrem İnce: 54.769



Muhammed Ali Fatih Erbakan: 52.954



Sinan Oğan: 29.186



Doğu Perinçek: 13.167

Yakup Türkal: 1.763

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68

En çok merak edilen konulardan biri ise adayların başvuru sırasında ödediği ücretin iade edilip edelmeyeceği oldu.

Adaylık başvurusunda ödenen 555 bin 980 lira, 100 bin imzayı bulan adaylara geri iade edilecek. Yeterli imzaya ulaşamayanların başvuru ücreti ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Süreç 27 Mart saat 20.00'de sona erecek. Sonuçlar 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.



100 bin imzayı bulan aday veya adaylar 13. cumhurbaşkanı seçimine girebilecek.