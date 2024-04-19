108. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 2024 ÖGG sınavında kaç soru sorulacak?

108. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

2024 yılının ikinci ÖGG sınav talimatı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yayımlanan talimata göre, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak.

2024 ÖGG sınavında kaç soru sorulacak?

2024 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri sınava sayılı günler kala araştırılıyor. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından paylaşılan takvime göre yılın ikinci ÖGG sınavı nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları 30 Nisan'da duyurulacak ve sınavın sonuçları 17 Mayıs günü adayların erişimine sunulacak.