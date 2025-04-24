11 Ticaret odasından ortak çağrı: "Nusaybin Gümrük Kapısı açılsın”

MEHMET NABİ BATUK - MAHİR SOLMAZ / NUSAYBİN

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren 11 ticaret ve sanayi odası ile ticaret borsası başkanı düzenledikleri ortak basın toplantısında 13 yıldır Nusaybin Gümrük Kapısı'nın yeniden açılması çağrısı yaptı. Başkanlar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Nusaybin Sınır Kapısı’nın 2012 yılından beri Suriye'deki iç savaş nedeniyle kapalı olduğunu dile getirdi. Söz konu sınır kapısının Irak pazarına yönelik ticaret operasyonlarında stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Necdet Aktaş, “Eğer Nusaybin Sınır Kapısı yeniden faaliyete alınırsa Habur Gümrük Kapısı’nın üzerindeki yükü de önemli derecede hafifletebiliriz. Bu da hem nakliyeciler, hem de ihracatçılar açısından büyük bir avantaj sağlar. Çünkü Nusaybin gümrük kapısından Suriye'ye girdikten sonra, Suriye-Irak arasındaki El Rabia (Yarbiye) kapısına sadece 76 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Bu durum özellikle zaman ve maliyet açısından büyük bir kolaylık sağlar” dedi.

“Kardeş Gümrük Kapısı Protokolü sayesinde geçişler tek mühürle yapılabilir”

TOBB öncülüğünde 2011 yılında Nusaybin'in ve bölgenin ekonomisinin güçlenmesi için Türkiye'nin ilk ortak kullanımlı kardeş sınır kapısının Nusaybin Sınır Kapısı olarak belirlendiğini ve tesisin altyapısının modern hale getirildiğini kaydeden Necdet Aktaş, “Eğer sınır kapımız yeniden açılırsa Kardeş Sınır Kapısı modeli ile geçişler tek mühürle yapılacak ve Türkiye, Ortadoğu’daki pazarlara daha kolay açılacaktı. Suriye'deki iç savaş maalesef bu kapıyı harekete geçiremedi. Eğer bu kapıyı harekete geçirebilseydik bugün Nusaybin'e ve tüm bölgeye müthiş bir pazar getirecekti. Ancak sınır kapımızın kapatılması sebebiyle bölgedeki ticari faaliyetler olumsuz etkilendi. Bölgedeki esnafların, çiftçilerin ve tüccarlar ekonomik kayıplar yaşamaya devam ediyor. Bu durum bölgedeki üretimi ve istihdamı azaltmış bölge halkının göç etmesine sebebiyet verdi. Son dönemde Suriye'de yaşanan olumlu gelişmeler bizleri umutlandırıyor. Bu bağlamda Nusaybin Sinir Kapısı’nın açılması, Suriye ile doğrudan ticaretin başlamasana, bölgemizde üretimin ve ihracatın artmasına, göçün azalmasına, yeni pazarların oluşmasına, istihdamın artmasına ve bölgedeki ekonominin tekrardan canlanmasını sağlarken Türkiye-Suriye ticari ilişkilerine de önemli derecede katkıda bulunacak. Bu kapsamda Nusaybin Sinir Kapısının bir an önce açılıp faaliyete girmesi büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Kaya: Kapının kapalı olması ihracatçılara 1.000 kilometreden fazla yol kat ettiriyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise Türkiye ve Suriye’deki geçiş hükümetine seslenerek şöyle konuştu: “Bizler bölgedeki odalar ve borsalar olarak Türkiye ile Suriye arasında başlayan bu süreci destekliyoruz. Gerekse bireysel olarak yaptığımız açıklamalarda defalarca ifade ettik. Ancak bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için iki temel unsur büyük önem taşıyor. Karşılıklı güveni artırıcı adımların atılması ve toplumsal desteğin sağlanması. Toplumsal destek olmadan yalnızca çatışmaların sona ermesi yetmez; aynı zamanda bölge halkının bugüne kadar yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi yönünde somut adımlar atılması gerekir. Bu durumda süreç çok daha hızlı ve olumlu bir şekilde ilerleyecek. Tam da bu noktada, bölgemizin en önemli geçiş noktalarından biri olan Suriye sınır kapısının halen 13 yıldır kapalı olması büyük bir sorundur. Suriye ile ticaret yapmak isteyen iş insanlarımız, 1000 km’den fazla yol kat etmek ve ciddi lojistik maliyetler üstlenmek zorunda kalıyor. Oysa toplumsal desteğin güçlenmesi ve karşılıklı güvenin tesis edilmesi için bu kapının acilen ve ivedilikle açılması gerekiyor. Bu kapının açılması yalnızca ekonomik anlamda değil, aynı zamanda karşıdaki kardeşlerimizle dostluk ve ticaret ilişkilerinin yeniden kurulması açısından da büyük önem arz ediyor.”

Özmen: “Kapının açılması için gerekli şartlar oluştu”

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen de Nusaybin Sınır Kapısının yeniden açılmasının sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel ve sosyal ilişkileri de güçlendireceğine dikkat çekerek “Bölge Odaları/Borsaları olarak bu kapının bölgemize ve Türkiye'ye önemli bir katkısı olacağından bu kapı ivedilikle açılmalı. Bu kapı sınırın iki yakasında sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve kültürel iş birliklerine de kapı aralayacak. Mevcut konjonktürde kapının açılması için şartların oluştuğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hem Suriye'deki hem de Türkiye'deki yetkililerden bu kapının aktif hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.