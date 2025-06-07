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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli hareketlilik: Bir kişi köprüye çıktı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ankara yönünde trafik durdu. Silahlı bir kişi, polis ekiplerinin ikna çabası sonucu gözaltına alındı. Yaşanan olay köprüde paniğe ve trafik yoğunluğuna yol açtı.

Haber Merkezi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli hareketlilik: Bir kişi köprüye çıktı
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İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana gelen silahlı olay, şehir trafiğini kilitledi. Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in aktardığına göre, silahlı bir kişi taksiyle köprüye gelerek aracından inip elindeki silahla yürümeye başladı. Olay, güvenlik kameraları tarafından hızlıca tespit edilerek polis ekiplerine bildirildi.

Ekipler şüpheliyi dakikalarca ikna etmeye çalıştı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, elinde silah bulunan şüpheliyi dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Yoğun çabanın ardından teslim olan şüpheli, gözaltına alındı. Olay nedeniyle Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişte, özellikle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

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