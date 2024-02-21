20 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 58 milyonu aşan ikramiye devretti! Süper Loto sonuçları
Şans oyunu seven vatandaşlar, 20 Şubat 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 20 Şubat salı Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…
Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 58.593.324,59 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 11 talihli de 96.166,75 TL kazandı. Süper Loto 20 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…
20 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 20 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 58.593.324,59 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
4 – 11 – 30 – 46 – 48 – 54
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 58.593.324,59 ₺
5 11 96.166,75 ₺
4 823 1.999,40 ₺
3 19.842 100,70 ₺
2 198.88 10,60 ₺