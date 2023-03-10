2023 yılı seçim tarihi açıklandı: İşte Erdoğan'ın seçim kararı!

Türkiye'de siyesi partilerin seçim hazırlıkları hızlanırken muhalefet bloğunda da Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı seçim çalışmalarına hız verirken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki canlı yayında 2023 seçim kararını imzaladı.



2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Seçimi 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. YSK seçim takvimiyle ilgili 2 aylık süreci yayınlayıp ilan edecek.

Yüksek Seçim Kurulu Afet bölgelerindeki incelemelerini tamamladı ve raporunu oluşturdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi ile seçim süreci netlik kazanacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından seçim tarihinin ertelenebileceği tartışmalarına son noktayı koymuş ve 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Erdoğan, "Seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması ve seçim gerilimi ve tartışmalardan hızla çıkması şarttır. Seçimleri daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Seçimlerde deprem bölgesinde oy kullanma şartları ve deprem bölgelerinden diğer illere taşınan vatandaşların nüfus bilgilerini nasıl taşıyacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapmıştı.