Depremzedeler nasıl oy kullanacak: e-Devlet ve nüfusmatik adres değişikliği

Kahramanmaraş depremlerinden sonra yaklaşan seçimlerle ilgili hazırlıklar hız kazandı. İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin adres değişikliklerini e-Devlet ya da nüfusmatikler aracılığıyla yapabileceklerini bildirdi.

Deprem bölgesinde yaşayan ve bu bölgeden ayrılmak zorunda kalan depremzedeler seçimde oy kullanabilmek için adres beyanında bulunabilecek.

Karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerlerde yaşayan depremzedeler, bu yerler için yerleşim yeri adres beyanı yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

“Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen ‘karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler’e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir.”