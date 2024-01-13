2024 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. MSB'nin yaptığı duyuruya göre bedelli askerlik yerleri 25 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak. Peki, 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri ne zaman? İşte merak edilen o tarihler…

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada; ''2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. 25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak için 2023 yılında başvuru yapan ve ödemesini tamamlayanlar 2024 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

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