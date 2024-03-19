2024 MEB müfredat değişikliği ne zaman? Ders saatleri kısalacak mı?

2024 MEB müfredat değişikliği ne zaman?

Bakan Yusuf Tekin, Kabine sonrası 2024 müfredat değişikliği hakkında: "Komisyonlar kuruldu, aylardır çalışıyorlar. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin programı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9’da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz."

Müfredatta seyreltmeler olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" ifadelerini kullandı.

Ders süreleri kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep’te öğretmenler ve okul yöneticileri ile katıldığı iftar buluşmasında müfredat değişikliğine dair merak edilen ders süreleri konusunda hakkında: “Son günlerde çok tartışılan hususlardan bir tanesi müfredatla ilgili çalışmalar. Orada da yine aynı şekilde yaptığımız müfredat çalışmalarının başka diğer nedenlerinin yanında bir tanesi de şu arkadaşlar. Şimdi kazanım sayımız fazla derslerde. Öğretmenlerimiz haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor. Hal böyle olunca, öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor, toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Çocuk başarısız oluyor çünkü yaşının pedagojik gerekliliklerinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz.



Çocuk başarısız. Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız oluyor. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklemeyelim, alabilecekleri şeyi verelim, hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gerektiği şeyleri en iyi koşullara aktarabileceği zaman aralığını kendilerine tanımış olalım. Bu nedenle müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçelerinde bir tanesi de bu.'' İfadelerini kullandı.