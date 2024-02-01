2024 Şubat askerlik sınıflandırma yerleri açıklandı! Bedelli askerlik sevk tarihleri

2024 Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanıyor?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan duyuruda; "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.

Askerlik yerleri nereden öğrenilir?

Askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, Askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilecek.

Bedelli askerlik sevk tarihleri

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak için 2023 yılında başvuru yapan ve ödemesini tamamlayanlar 2024 yılında bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

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