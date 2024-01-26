2024 Taşeron işçilere kadro verilecek mi? Torba yasasında taşeron işçilere kadro var mı?
Taşeron işçiler gözlerini TBMM’den çıkacak olan ‘’90 bin taşerona kadro’’ karara çevirdi. Taşerona kadro torba yasasında var mı merak ediliyor. Taşeron işçiye kadronun yasalaşmasıyla, 90 bin işçinin mali ve sosyal haklarında iyileştirmeye gidilecek. Peki, taşeron işçilere kadro verilecek mi? İşte detaylar…
Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin eski Bakan Vedat Bilgin, “Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, taşeron işçilere kadro verilecek mi? Torba yasasında taşerona kadro var mı? İşte detaylar…
Torba yasasında taşerona kadro var mı?
TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinden önce torba yasanın 43 maddelik kanun teklifi kabul edilmişti. İlk etapta taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin bir kanun teklifi bulunmuyordu.
İkinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor.