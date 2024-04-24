2024-YDS/1 sınav sonuçları açıklandı! 2024-YDS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı
24 Mart'ta yapılan 2024-YDS/1 sınavının ardından aynı gün (24 Mart) 2024-YDS/1 sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, 2024-YDS/1 sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
2024-YDS/1 sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 24 Mart pazar günü gerçekleştirilen 2024-YDS/1 sonucu bugün (24 Nisan 2024) açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; ‘’24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ ifadelerini kullandı.