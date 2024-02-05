2024 yılı ilk cemre ne zaman düşer? son cemre ne zaman düşecek?

Baharın habercisi olan cemre ne zaman düşecek soruları havaların ısınmasıyla beraber araştırılan konular arasında. Peki bu yıl cemre ilk suya mı havaya mı düşecek? İşte merak edilen haberimizin devamında...

Cemre düşmesi halk kültüründe baharın habercisi olarak biliniyor. Cemreler hanaya, suya ve toprağa olmak üzere farklı aralıklarla üç kez düşüyor. Cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.