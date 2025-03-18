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2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. 

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Şubat tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.

Cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtları da erişime açıldı.

Adaylar, cevap kağıtlarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Mart 2025 tarihinden itibaren 10 gün süreyle  erişim sağlayabilecek. 

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