2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
2025 Hac Organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için süreç başladı. 2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak
Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak. Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
Son gün bugün
Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.
Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek. 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek. Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.