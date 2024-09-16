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2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor

2025 Hac Organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi
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2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor
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Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için süreç başladı. 2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak. Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Son gün bugün

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek. 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek. Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak.

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