23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan resmi tatil olacak. Okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak. Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek. Bu özel günde üniversiteler ve liseler de tatil edilecek.

22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

2024 Resmi tatiller