23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmî bir bayramdır. Vatandaşlar, 23 Nisan’da üniversiteler, özel sektör ve liseler tatil mi sorusunu araştırmaya başladılar. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar…
23 Nisan resmi tatil mi?
23 Nisan resmi tatil olacak. Okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak. Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek. Bu özel günde üniversiteler ve liseler de tatil edilecek.
22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;
2024 Resmi tatiller
- 23 Nisan salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs çarşamba: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
- 16 Haziran pazar: Kurban Bayramı 1. gün
- 17 Haziran pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
- 18 Haziran salı: Kurban Bayramı 3. gün
- 19 Haziran çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
- 15 Temmuz pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos cuma: Zafer Bayramı
- 29 Ekim salı: Cumhuriyet Bayramı