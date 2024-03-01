29 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! 79 milyonu aşan ikramiye devretti! Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 79.186.533,08 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 14 talihli de 81.726,70 TL kazandı. Süper Loto 29 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

29 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 29 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 79.186.533,08 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

07 – 20 – 37 – 40 – 41 – 46

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

6 Devir 79.186.533,08 ₺

5 14 81.726,70 ₺

4 880 2.022,50 ₺

3 22.010 98,15 ₺

2 212.798 10,75 ₺