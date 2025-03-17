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3 havalimanında sistem arızası: Uzun kuyruklar oluştu

Sabiha Gökçen başta olmak üzere İstanbul ve Antalya havalimanlarında pasaport kontrol sisteminde yaşanan arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi
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3 havalimanında sistem arızası: Uzun kuyruklar oluştu
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Türkiye genelinde pasaport kontrollerinde emniyet tarafından kullanılan Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) akşam saatlerinde sistem arızası meydana geldi. Antalya ve İstanbul Havalimanı’nda sistem arızası yaşanırken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaport işlemleri manuel olarak yapıldı. Bu nedenle yolcular uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Uzun kuyruklar oluştu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan yolcular emniyet tarafından kullanılan bilişim desteği olan Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) meydana gelen arıza nedeniyle pasaport kuyruğunda beklemek zorunda kaldı. Arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarf eden polis ve terminal ekipleri gerekli müdahaleleri yaparken yolcular anonslarla bilgilendirildi.

Arıza giderildi

Arızanın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle yolculara hurma ve su dağıtıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada arızanın bir süre sonra giderildiğini ifade edilerek pasaport işlemlerinin yeniden yapılmaya başlandığı ifade edildi. Diğer havalimanlarında da sistemi normale döndüğü öğrenildi.

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