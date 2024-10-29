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3 yaşındaki çocuğu ezdikten sonra intihar etmişti! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'taki olayın görüntüleri ortaya çıktı! İstanbul Esenyurt'ta 3 yaşındaki bir çocuğa kargo minibüsü çarparak talihsiz yavrunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından minibüs şoförü Enes Ali Çakmak, yaşadığı şokla aracın içine kendini kilitleyerek yanındaki maket bıçağı ile yaşamına son verdi. Korkunç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi
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3 yaşındaki çocuğu ezdikten sonra intihar etmişti! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
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Dün Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayda, kargo minibüsü şoförü Enes Ali Çakmak, sokakta annesiyle oyun oynayan 3 yaşındaki Ö.K.'yi fark etmeyerek üzerinden geçti.

Korkunç olayın görüntüleri

Sürücü şoka girdi

Kahreden olaya ait görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, annesiyle sokakta oynayan minik Ö.K, araç çevresinde dolaşırken Enes Ali Çakmak, bir eve kargo bırakıp araca biniyor. Çakmak, aracı çalıştırıp hareket ettiği esnada küçük çocuğu fark etmiyor ve ezip üzerinden geçiyor. Daha sonra arabadan inen sürücü gördüğü manzara karşısında şoka giriyor. Anne çığlıklar atarken Enes Ali Çakmak ise çaresizce izleyip kendine vuruyor.

Maket bıçağı ile yaşamına son verdi

Daha sonra kendisini minibüse kilitleyen Enes Ali Çakmak ise maket bıçağı ile hayatına son veriyor.

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