301 madencinin hayatını kaybettiği "Soma faciası"na ilişkin yeni dava

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasının 301 madencinin ölümüyle sonuçlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlendiği ve davanın Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açıldığı belirtildi.

En büyük maden faciası

Soma Holding'e bağlı Soma Kömürleri AŞ tarafından işletilen kömür işletmesinde, 13 Mayıs 2014'te çıkan yangın sonucunda Cumhuriyet tarihinin en büyük facialarından biri yaşandı.

Toplam 5 bin maden işçisinin çalıştığı ocakta saat 15.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle 420 metre derinlikteki ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galerileri duman doldurdu, bu sırada madende bulunan işçiler mahsur kaldı.

Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı tahliye ekipleri, çevre maden ocaklarından gelen işçiler ile Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin de katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Madende arama kurtarma çalışmaları, aralıksız 96 saat sürdü ve ilk anda 162 işçi kurtarıldı, 301 madencinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan maden faciasında 486 işçi yaralandı, 432 çocuk yetim kaldı.