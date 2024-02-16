6 kentte FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Verilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2012 yılı Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na hazırlanan farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte müzahir kişilerle örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların operasyonel hatlar kullanarak iletişime geçtiklerini belirledi. Mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri tespit edildi. HTS analizleri sonucunda, haklarında ifade ile beyan bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunan 10 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.