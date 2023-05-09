'81 ilde CHP logolu PKK afişleri asılacak' iddiası: CHP YSK'ya başvurdu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, parti adına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, 81 ilde "CHP logolu PKK afişleri asılacağı" iddiasıyla ilgili afişlerin asılmasının engellenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurduğunu açıkladı.

Özkan açıklamasında şunları söyledi:

“İktidar 81 ilde CHP logolu PKK afişleri asacak. Seçimi kaybediyorlar. YSK'nın derhal bu kirli propagandayı engellemesi lazım. Terör örgütü ile CHP’yi yan yana getirmek terör örgütü propagandası yapmaktır. CHP’nin ne PKK’yla ne de herhangi bir terör örgütü ile bağı yoktur, hiçbir görüşmesi gizli pazarlığı söz konusu değildir. CHP’yi terörle yan yana getirmek alçaklıktır. Seçimi rayından çıkaracak kirli propaganda yöntemleriyle CHP’nin kazanmasını engellemeye çalışmak nafile bir çabadır. Kaybetme korkusuyla yaptıkları bu çalışmaların hiçbir faydası olmayacak kaybedecekler. Yine onlara, PKK kanatları altına sığındılar. Onları PKK terör örgütü de kurtaramayacak. PKK ve CHP afişlerini seçim malzemesi haline getirmek suçtur.”