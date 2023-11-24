AB Türkiye’nin sahillerini temizleyip ağaç dikecek

MERVE YEDEKÇİ / MUĞLA

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ‘Yeşil Diplomasi Haftası’ çerçevesinde tüm dünyada ortaklaşa hayata geçirilen küresel farkındalık girişimi Sahil Temizleme Kampanyası (EU Beach Cleanup) ve Ağaç Dikim Kampanyası kapsamında 20-21 Kasım tarihinde Muğla bölgesinde farkındalık yaratma çalışmaları gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katılımı ile gerçekleşen çalışmalar Göcek İnlice Koyu’nda, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliğiyle genç Mavi Dedektifler ile beraber öğrencilerin ekosistemin korunmasının önemini vurgulamak amacıyla sahil temizleme etkinliği ile başladı. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray eşliğinde teknelerle Göcek-Dalaman koylarında deniz temizliği çalışmalarına dikkat çekerek, atık toplama tekneleriyle birlikte atık yönetim sistemi incelenerek devam etti. Deniz kirliliği ile mücadele ve yanan ormanların yeniden yeşertilmesi için yapılan çalışmalar, 2021 yılında gerçekleşen yangınlardan etkilenen Köyceğiz’de Orman Bakanlığı temsilcileri ve Prof. Dr. Doğanay Tolunay Akdeniz ile birlikte fidan dikme çalışmaları ile sonlandı.

Odak noktamız atık yönetimi

Çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalığının artırılmasına yardımcı olacak programda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Temel olarak baktığımız odak noktası atık yönetimi. Genç nesillere farkındalık yaratmak ve denizde daha az plastik atığa sahip olmak üzere çalışmalar yaptığımız bu kampanyanın iki birleşeni var. Ne yazık ki, her yıl milyonlarca ton çöp okyanuslara karışıyor. 2050 yılına gelindiğinde balıktan çok plastik olacak. Başarabilmek için öncelikle plastiğin daha az kullanılması ve kullanılan plastiğin geri dönüştürülmesi gerekli. Yapılan bu çalışmalar kişilerin kendi davranışlarını düşünmesini de beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu. Avrupa Komisyonu’nun dünya çapında 3 milyar yeni ağaç dikilmesini planladığını belirten Meyer-Landrut, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’de de biz 17 ilde 170 bin yeni fide katkısında bulunuyoruz. Ormanların yeniden kazanılması kolay bir çalışma değil, her zaman ilk dikimde başarılı olamıyorsunuz. Dolayısıyla mevcut orman yapısını korumak ve ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Burada da küçük sembolik bir katkımız olacak. Zaman içerisinde bu farkındalığı daha da yaygınlaştırmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Katı atıkların toplanması önemli”

Tekneler arası atık aktarımını inceleyen Meyer-Landrut: “Bu tesis her şeyin bir araya geldiği yer. Bir tarafta bu koylarda yaşayan insanlar var. Elbette yaşamdan kaynaklı atıklar oluyor. Bu atıkların bertaraf edilmesi gerekli. Diğer taraftan ise denizde bu oluşan atıkları toplayan gemiler bulunuyor. Bu gemiler topladıkları atıkları karadaki tesislere getiriyor. Bütün döngü bu tesiste birleşiyor. Teknelerden pis su, sintine, atık yağ ve katı atıkların toplanıp bertaraf edilmesi çok önemli. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

Denizden 16 milyon kilo atık toplandı

Deniz araçlarından kaynaklı atıkların toplanması için 2014 yılından itibaren atık kabul tekneleri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray: “Fethiye-Göcek Atık Kabul Tesisi ve Ula-Akyaka Maden İskelesi Atık Kabul Tesislerimiz ve bu tesise bağlı toplam 8 adet atık kabul teknesi ve 2 adet görev devriye botu ile Göcek-Dalaman Koyları ve Gökova Körfezinde deniz araçlarından kaynaklı atıkları topluyoruz. Göcek- Dalaman Koylarında sezonda 2 bin tekneye hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 16 milyon kilo atık toplandık” dedi. Geri dönüştürülmüş ayrıkların atıştırılmasının önemini vurgulayan Giray evsel atıkların, ambalaj atıklarının ayrıştırılmaları halinde ücret alınmadığını belirterek, “Her atık çöp değil, insanları atık azaltışına yöneltmek zorundayız” diye konuştu.