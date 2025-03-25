ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ziyarette bulunacak.
Veli Ağbaba duyurdu
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yarın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Silivri Cezaevi'ne giderek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geleceklerini duyurdu.
Ağbaba, aynı zamanda Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.
Bugün Özgür Özel ziyaret etmişti
Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ise bugün sabah saatlerinde CHP Lideri Özgür Özel ziyaret etmişti.