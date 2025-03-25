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KESK’ten Eğitim-Sen açıklaması: Soruşturma hukuki dayanaktan yoksundur

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Eğitim Sen’e ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçlamasıyla başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi. KESK, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın üye sendikamız Eğitim-Sen’e yönelik soruşturması hukuki dayanaktan yoksundur” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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KESK’ten Eğitim-Sen açıklaması: Soruşturma hukuki dayanaktan yoksundur
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) merkez yürütme kurulu üyeleri hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

KESK'ten Eğitim Sen soruşturmasına tepki 

Eğitim Sen’in bağlı olduğu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) soruşturmaya tepki gösterdi.

KESK’ten yapılan açıklama şu şekilde:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın üye sendikamız Eğitim-Sen’e yönelik soruşturması hukuki dayanaktan yoksundur!

"Eğitim-Sen 1 günlük iş bırakma kararı almıştır"

Ülkede giderek derinleşen antidemokratik uygulamalara, ifade özgürlüğünün baskı altına alınmasına, kayyım rektör atamalarına, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı üniversite öğrencilerinin başlattığı boykota destek vermek amacıyla Üye Sendikamız Eğitim-Sen, 25 Mart günü 1 günlük iş bırakma kararı almıştır. Bu kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı üye sendikamızı ve sendikal faaliyetlerini hedef alan “suç işlemeye alenen tahrik etme” gerekçesiyle, hukuki dayanaktan yoksun, gerçekleri çarpıtan ve üye sendikamızı hedef gösteren bir tutumla soruşturma başlatmıştır. Bu hukuki dayanaklardan yoksun karara karşı Eğitim-Sen’e sahip çıkıyoruz”. 

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