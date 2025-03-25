CHP, Saraçhane eylemlerini neden sonlandırıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kararı, 24 Mart Pazartesi akşamı gerçekleştirdiği Saraçhane konuşmasında, "Bir ayağımız Saraçhane'de olmak üzere, yarın akşam da bu meydana gelip bir büyük kapanışı ve bir büyük başlangıcı yapmak üzere buluşmaya var mısınız?" sözleriyle duyurdu.

BBC Türkçe'ye konuşan bazı CHP kurmaylarının verdiği bilgiye göre, Saraçhane mitinglerine son verme kararı alınmasında, hem belediye hizmetlerinin aksamaması, hem de katılımın düşmesiyle eylemcilere müdahale ve marjinal grupların alana egemen olması riskinin görülmesi etkili oldu.

Saraçhane mitingine şimdilik son verilmesine karşın eylemlerin farklı biçimlerde ve yerlerde sürdürüleceği ifade edildi.

BBC Türkçe'ye konuşan Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi "Eylemleri bitirmiyoruz, farklı alanlara taşıyoruz. Bazen Saraçhane'de olacak, bazen Silivri'de, bazen Esenyurt'ta, bazen Şişli'de. Partimiz birden çok saldırı altında. O nedenle farklı zeminler ve farklı yöntemlerle bu eylemliliğimiz sürecek" dedi.

MYK İstanbul'da toplandı

Özel, 24 Mart Pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) İstanbul'da topladı.

Ankara'da bulunan MYK üyeleri çevrimiçi olarak toplantıya katıldı.

Toplantıda 26 Mart Çarşamba günü İBB Başkanvekili seçileceği dikkate alınarak Saraçhane mitingine son verilmesi, ancak eylemliliğin sürdürülmesi kararı alındı.

Gerek İmamoğlu gerekse Özel'in "barışçıl eylem" çağrılarına karşın, provokasyon risklerine de dikkat çeken bir parti yöneticisi, "Önümüzdeki günlerde Saraçhane'de kitlelerin azalma riski var. Oradaki sayı azaldıkça, gruplara daha sert müdahale riski artıyor. Ayrıca, marjinal gruplar daha görünür hale geliyor. Bu riskleri dikkate almak zorundayız" dedi.

Belediyede hizmetin aksaması istenmiyor

Saraçhane mitinglerinin kayyum ihtimaline karşı düzenlendiğini belirten parti kurmayları ikinci nedenin ise belediye hizmetlerinin engellenmemesi olduğunu söyledi:

"Belediye başkanvekili seçilerek görevine başlayacak. Belediye kamu hizmeti veriyor ve kamu hizmetinin sürmesi gerekiyor. Ama CHP olarak eylemlerimizi durdurmayacağız, sokaktaki enerjiyi sönümlendirmeyeceğiz, başka biçimde, başka yerlerde sürecek."

Özel ve CHP yöneticileri 26 Mart Çarşamba günü saat 13.30'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçilene kadar Saraçhane'yi terk etmeyecek.

Gül Çiftçi yaptığı açıklamada, "Saraçhane bir kamu binası. Yarın Meclis Başkanvekili seçilecek. Başkanvekili seçildikten sonra kamu hizmeti devam edecek" dedi.

Özel, 27 Mart Perşembe günü Meclis grubunu ve Parti Meclisi'ni basına kapalı toplayacak.

Olağanüstü kurultay hazırlıklarının ele alınacağı toplantılarda yeni eylem planları ve yol haritası da görüşülecek.