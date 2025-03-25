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Gözaltına alınmıştı: Serbest kalan Ercan Saatçi'den yeni açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi, serbest bırakıldıktan sonra; "Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" demişti. Saatçi'den yeni açıklama geldi. Ünlü sanatçı, "Çok iyi ve dimdik ayaktayım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Gözaltına alınmıştı: Serbest kalan Ercan Saatçi'den yeni açıklama geldi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Bu soruşturma kapsamında müzisyen Ercan Saatçi de gözaltına alınmıştı. Hâkimliğe sevk edilen Saatçi, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

"Şu an yorum yapmayayım" demişti

Serbest kaldıktan sonra; "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" diyen Saatçi, yeni bir açıklamada bulundu.

"Dimdik ayaktayım"

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Ercan Saatçi; "Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca Çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım" sözleriyle seslendi.

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