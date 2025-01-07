ABB'den Gökçek'in ‘tabut ve kefenlerde' ihale usulsüzlüğü iddialarına yanıt

AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABB'nin depremler sonrası yaptığı ihalelerde tabut ve kefen alımında usulsüzlük içerdiğini iddia etti. İddialar üzerine ABB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şarlatanlık yapmaya çalışıyor"

“Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın, edep yoksunu yavrusu, Milletin değerlerini iftiralarına takarak, şarlatanlık yapmaya çalışıyor. Kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak; iddia edilen hususların bir kısmı teftiş kurulu tarafından incelenmiştir. Diğer konular ise derhal araştırılmaya başlanmıştır. Ancak özellikle ifade etmek isteriz ki; elinde delil olduğunu iddia eden herkesin gideceği adres bellidir: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bilinmelidir ki; Ankara Büyükşehir Belediyesinde suç işleyen asla korunmaz. Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda görüyoruz; hırsıza ‘hırsız' olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar.”