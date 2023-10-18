ABD, Adana Büyükelçiliği'ni kapatma kararı aldı

Adana'da dünkü protesto eylemlerinden sonra ABD yeni bir karar alarak, ABD Adana konsolosluğunu halka kapattı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler." ifadesi kullanıldı.

471 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamı derin yara açtı

İsrail, dün Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini vurdu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 471 kişi hayatını kaybetti. Saldırıla dünyadan tepki yağdı. Bölgede bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'den yana konuşması gerilimi artırdı. Türkiye'de ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları önünde protesto gösterileri düzenlendi.

ABD Büyükelçiliği protestoların artması üzerine dikkat çeken bir kararla, ABD'nin Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı açıkladı.

Adana'da konsolosluk taşlandı

Adana'da bu sabah yüzlerce kişi, ABD konsolosluk binasını taş yağmuruna tuttu. Arbede sırasında bir polis, yüzüne isabet eden taş darbesiyle yaralandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı Asri mezarlık önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'i protesto etmek için ABD konsolosluğuna araçlarıyla konvoy düzenledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet, Yunus timleri, asayiş, devriye, özel harekat polisleri ABD konsolosluğu önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. İsrail'in saldırısını protesto eden kalabalık, refüjde bulunan taşları söktü, polislerin uyarılarını aldırış etmeden konsolosluğu taşladı.



Konsolosluğun önündeki taş bariyere yanıcı madde atılarak ateşe verildi. Ardından taş bariyerlere tırmanan vatandaşlar güvenlik kameralarını parçaladı.



Yaşanan olaylarda bir polis atılan taşın yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Ekip arkadaşları yere yığılan arkadaşlarının önünden siper olurken, el birliğiyle kucaklarına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Çevik Kuvvet polisleri plastik mermi ve biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı.