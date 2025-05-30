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ABD vizesinde yeni dönem

ABD vizesi almak isteyenler bugünden itibaren yeni bir randevu platformu üzerinden başvuru yapacak.

Haber Merkezi
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ABD vizesinde yeni dönem
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ABD vizesi alacaklar için yeni bir dönem başladı.

30 Mayıs Cuma'dan itibaren ABD vizesi için başvurular yeni bir platform üzerinden yapılacak.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"30 Mayıs 2025‘ten itibaren ustraveldocs.com adlı yeni bir vize randevu planlama platformuna geçiyoruz. Bu platform şunlara daha iyi erişim sağlayacak: Vize başvuru bilgileri, randevu planlama ve değişiklikler,
ücret ödemeleri, belge teslim hizmetleri."

Açıklamada şu uyarılar yapıldı:
"Yeni sistem kaydı olanlar: Vize görüşmenizden en az 2 gün önce ustraveldocs.com adresinden bir profil oluşturun.

Eski sistem kullanıcıları: Daha önce ais.usvisa-info.com kullandıysanız, yeni platformdaki eski kullanıcı talimatlarını takip edin.

30 Mayıs ve sonrası için randevusu olanlar: Önceden ödeme yapmış ve randevu almış olanlar dahil, tüm başvuru sahiplerinin yeni platforma kaydolması gerekmektedir."

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