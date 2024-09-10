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ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması! İsrail'e seslendi

ABD, Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle İsrail'e, "hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma" yürütmeye ve bulgularını kamuoyuna açıklaması için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi
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ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması! İsrail'e seslendi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, işgal altındaki Batı Şeria'da Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak "hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma" yürütmeye ve bulgularını kamuoyuna açıklamaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak öldürülmesini değerlendirdi.

ABD, İsrail'i kınamaktan kaçındı

Patel, "Anladığımız kadarıyla İsrail'deki ortaklarımız bu olup biten şeyin koşullarını araştırıyor. Biz de bulgularını kamuoyuna açıklamalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bir Amerikan vatandaşının ölümünü "yürek parçalayıcı", "endişe verici" ve "trajik" olarak nitelendiren Patel, bununla birlikte, İsrail'i kınayan ifadeler kullanmaktan kaçındı.

"Sürecin işlemesine izin vereceğiz"

Sözcü Yardımcısı, Batı Şeria'da yaşanan bu olayın tamamen "belirlenip karara bağlanması" gerektiğini belirterek, "Bu sürecin işlemesine izin vereceğiz." diye konuştu.

İsrail'in bulgularını açıklamasını bekliyoruz

Anadolu Ajansı muhabirinin, ailenin soruşturma talebinin ABD tarafından desteklenip desteklenmediği sorusuna Patel, "İsrail'in bulgularını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Bu bulguların şeffaf kapsamlı ve mümkün olan en kısa sürede paylaşılmasını bekliyoruz." sözleriyle cevap verdi.

Vedant Patel, elde edilecek bulguların ne yönde olabileceği ve ek bir adım gerektirip gerektirmeyeceği konularını ele almanın ise erken olduğunu kaydetti.

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