  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ABD'den 'Rümeysa Öztürk' açıklaması: Delil bulunamadı
Takip Et

ABD'den 'Rümeysa Öztürk' açıklaması: Delil bulunamadı

Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün vizesinin iptaline ilişkin süreçte, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın herhangi bir antisemitik açıklama ya da Hamas desteğine dair delil bulamadığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den 'Rümeysa Öztürk' açıklaması: Delil bulunamadı
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iç yazışmalarına göre, Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Rümeysa Öztürk’ün, Gümrük ve Göçmenlik Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınmadan önce antisemitik eylemlerde bulunduğuna ya da Hamas’ı destekleyen açıklamalar yaptığına dair herhangi bir somut delil bulunmadığı belirtildi.

Öztürk’ün herhangi bir terör örgütüyle bağına rastlanmadı

Washington Post’un yayımladığı belgelerde, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) Öztürk’ün vizesinin iptali yönünde öneride bulunduğu ve bu karara gerekçe olarak İsrail karşıtı eylemlere katılması ile üniversitesine İsrail bağlantılı yatırımların sonlandırılması çağrısı yaptığı bir yazı göstermesi dikkat çekti. Ancak, ABD hükümeti veri tabanlarında yapılan taramalarda Öztürk’ün herhangi bir terör örgütüyle bağına veya aşırı eylemlere katıldığına dair bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Süreç gizli tutuluyor

21 Mart tarihli başka bir belgede ise Öztürk’ün vizesinin iptaline ilişkin sürecin ICE operasyonlarının güvenliği gerekçesiyle gizli tutulduğu ve Dışişleri Bakanlığı’nın bu kararın gerekçesini kamuya açıklamayacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, süregelen veya bekleyen davalara dair yorum yapmadığını belirtti. İç Güvenlik Bakanlığı ise Washington Post’un yorum talebine yanıt vermedi.

DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecekDEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecekGündem

 

Batıda bahar, doğuda kar... Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?Batıda bahar, doğuda kar... Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?Gündem

 

Gündem
İstanbul Valiliği'nden proje okullar ve öğretmen atamaları açıklaması
İstanbul Valiliği'nden proje okullar ve öğretmen atamaları açıklaması
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi
Narin Güran cinayeti | 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Narin Güran cinayeti | 15 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak
Erbakan: İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 zam yapacağız
Erbakan: İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 zam yapacağız
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'erken seçim' şartı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan 'erken seçim' şartı