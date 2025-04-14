ABD'den 'Rümeysa Öztürk' açıklaması: Delil bulunamadı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iç yazışmalarına göre, Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Rümeysa Öztürk’ün, Gümrük ve Göçmenlik Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınmadan önce antisemitik eylemlerde bulunduğuna ya da Hamas’ı destekleyen açıklamalar yaptığına dair herhangi bir somut delil bulunmadığı belirtildi.

Öztürk’ün herhangi bir terör örgütüyle bağına rastlanmadı

Washington Post’un yayımladığı belgelerde, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) Öztürk’ün vizesinin iptali yönünde öneride bulunduğu ve bu karara gerekçe olarak İsrail karşıtı eylemlere katılması ile üniversitesine İsrail bağlantılı yatırımların sonlandırılması çağrısı yaptığı bir yazı göstermesi dikkat çekti. Ancak, ABD hükümeti veri tabanlarında yapılan taramalarda Öztürk’ün herhangi bir terör örgütüyle bağına veya aşırı eylemlere katıldığına dair bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Süreç gizli tutuluyor

21 Mart tarihli başka bir belgede ise Öztürk’ün vizesinin iptaline ilişkin sürecin ICE operasyonlarının güvenliği gerekçesiyle gizli tutulduğu ve Dışişleri Bakanlığı’nın bu kararın gerekçesini kamuya açıklamayacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, süregelen veya bekleyen davalara dair yorum yapmadığını belirtti. İç Güvenlik Bakanlığı ise Washington Post’un yorum talebine yanıt vermedi.