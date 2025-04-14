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DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hafta içinde bir araya gelen DEM Parti İmralı heyeti, bu hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

Haber Merkezi
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DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek
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Süreç ile ilgili atılması gereken adımların hukuki zemininin istişare edileceği görüşmede, fikir alışverişinde bulunulacak. 

Heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştükten sonra terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ı, süreçte gelinen son aşama hakkında bilgilendirmek için İmralı’ya gidecek.

Adaya gerçekleştirilecek dördüncü ziyaretin tarihi ise henüz netleşmiş değil. Heyet, daha sonra teröristbaşının mesajını PKK’ya iletmek üzere Kandil’e gidecek.

Terör örgütünün feshi için kongre tarihini açıklaması bekleniyor

DEM Parti’nin Erdoğan ile olan görüşmenin detaylarını, PKK’nın Suriye, İran, Irak ve Avrupa’daki sözde yöneticilerine de iletmesi öngörülüyor.

Bu minvalde en geç 20 Nisan’a kadar görüşmelerin tamamlanması ve 20 Nisan sonrasında PKK’nın örgütün feshi için kongre tarihini açıklaması bekleniyor.

DEM Parti bu süre zarfında parlamentodaki temaslarını da sürdürerek, yeniden siyasi parti turlarına başlayacak.

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